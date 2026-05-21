Макрон позвонил Ильхаму Алиеву и подтвердил поддержку азербайджано-армянского мирного процесса

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о своем телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Я провел беседу с президентом Ильхамом Алиевым. Я напомнил о поддержке со стороны Франции динамики мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и о важности того, чтобы этот процесс продолжал продвигаться вперед», - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.

Он добавил, что также обсудил с азербайджанским лидером региональные вопросы и потенциал развития франко-азербайджанских двусторонних отношений.