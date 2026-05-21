Рауф Агамирзаев: «Города будущего должны быть адаптированы под людей с ограниченными возможностями передвижения»

«Современные города в настоящее время сталкиваются с многочисленными проблемами, такими как изменение климата, пробки, трудности с мобильностью, экологические проблемы и шум».

Об этом сообщил корреспонденту 1news.az член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, транспортный эксперт Рауф Агамирзаев в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, эти вызовы требуют приоритетного подхода во всех городах, и Баку не является исключением из этого процесса.

Рауф Агамирзаев отметил, что последствия изменения климата уже ощущаются в регионе все более отчетливо, и международные мероприятия, такие как COP29, проходящие в Баку, имеют большое значение с точки зрения вынесения этих проблем на повестку дня на глобальном уровне.

Он также сообщил , что в ряде районов наблюдаются повреждения инфраструктуры, оползни и проблемы с дорожной инфраструктурой в результате воздействия климатических факторов. Это делает необходимым более серьезное учет климатических рисков в городском планировании и процессах планирования.

Эксперт также подчеркнул, что старение населения и увеличение числа людей с ограниченными возможностями передвижения в крупных городах делают инклюзивное городское планирование еще более актуальным.

По его словам, подходы к созданию инклюзивной городской среды, представленные в рамках Всемирного фонда городского развития, могут стать важной моделью для будущего городского развития.