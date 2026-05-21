Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:32 - Сегодня
Осуществлено очередное переселение в освобожденное от оккупации село Шукюрбейли Джебраильского района, семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, село Шукюрбейли сегодня распахнуло свои объятия для 165 человек в составе 39 семей. Семьи со слезами радости на глазах ступили на землю отстроенного заново села и полюбовались красотами родного края.

Отметим, что село реконструировано в полном соответствии с современными стандартами, здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В селе построены два здания яслей-сада на 80 мест каждый, школа на 360 ученических мест, медпункт, музыкальная школа, клубно-общинный центр и административное здание для местных исполнительных структур. Кроме того, построена электрическая подстанция мощностью 35/10 кВ, созданы сети электроснабжения, газоснабжения, питьевой воды, связи, а также интернета и IPTV, заасфальтированы внутрисельские дороги. На начальном этапе в пользование сдано 635 частных жилых домов, из которых 615 предназначены для жителей, а 20 – для служебного пользования. Дома – двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные.

В Шукюрбейли планируется переселение в общей сложности 2522 человек – 615 семей, включая жителей сел Шихалыагалы, Деджел и поселка Махмудлу данного района.

Таким образом, в селе Шукюрбейли для людей, долгие годы с тоской ожидавших возвращения в родные края, началась новая жизнь. Проводимая здесь созидательная работа является очередным примером успешной реализации программы «Великое возвращение».

Вернувшиеся в родной край бывшие вынужденные переселенцы с удовлетворением отметили государственную заботу и выразили глубокую благодарность руководству страны за созданные комфортные условия проживания. Жители почтили память героических шехидов, подаривших нам эту историческую Победу и освободивших наши земли ценой своей жизни. Также жители пожелали долгих лет жизни и здоровья гази, проявившим мужество в боях, подчеркнув, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности. Они отметили, что начинающаяся сегодня новая жизнь является плодом Победы, подаренной нам шехидами и гази.

09:32

В село Шукюрбейли Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, на данном этапе в село Шукюрбейли возвращаются 39 семей (165 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

