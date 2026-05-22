СМИ: командующий армией Пакистана отменил поездку в Иран

Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир не совершит ранее запланированный визит в Иран.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, причины отмены поездки официально не раскрываются, а детали решения пока остаются неизвестными.

Иранский журналист, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), Али Голхаки заявил, что перенос визита после 24-часового ожидания может иметь политическое значение. По его словам, на фоне ситуации вокруг переговоров по ядерной программе США настаивают на урегулировании вопроса через переговоры с усиленным контролем над иранской ядерной деятельностью и возможным закрытием дела.

При этом он отметил, что Иран, по его утверждению, допускает переговоры по ядерной программе только при условии 30-дневного процесса укрепления доверия, который должен включать завершение конфликта и снятие морской блокады.

Также он добавил, что, несмотря на признание роли Ирана в регионе Персидского залива, США якобы не готовы согласиться с идеей взимания Тегераном пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что Асим Мунир должен был отправиться в Тегеран с посланием для иранских властей, связанным с возможным переговорным процессом по ситуации в регионе Персидского залива.