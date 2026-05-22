Politico: в ЕС требуют санкций против Бен-Гвира

Часть стран Европейского союза выступает за введение санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на фоне инцидента с участниками пропалестинской флотилии «Сумуд». Об этом сообщает Politico.

Поводом для обсуждения стали опубликованные министром кадры в соцсети X, на которых запечатлено прибытие задержанных активистов. На видео, как утверждают критики, сотрудники израильских силовых структур допускают унизительное обращение с участниками акции.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила о необходимости «срочно» ввести ограничения против Бен-Гвира. В Польше, в свою очередь, сообщили о намерении запретить министру въезд в страну. Поддержал идею санкций и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В то же время ряд государств ЕС выступили против подобных мер. В частности, глава МИД Чехии Петр Мацинка считает санкции нецелесообразными. По данным Politico, некоторые европейские дипломаты опасаются, что ограничения могут сыграть на руку самому Бен-Гвиру в преддверии парламентских выборов в Израиле, запланированных на октябрь.

Напомним, 19 мая МИД Израиля сообщил о перехвате всех судов пропалестинской флотилии «Сумуд», направлявшейся к побережью сектора Газа. По данным израильской стороны, были задержаны около 430 активистов.