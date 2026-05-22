Глава ANAMA: «С ноября 2020 года в Азербайджане от мин очищено более 270 тысяч гектаров земель»

«Проведение подобных мероприятий, связанных с деятельностью по разминированию, крайне важно».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в беседе с журналистами в рамках шестого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку заявил председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«Как вы знаете, в Азербайджане в соответствии с Государственной программой «Великое возвращение» осуществляется широкомасштабная деятельность. В рамках этой программы сроки, этапы и территории реализации каждого конкретного проекта четко определены. Однако перед началом всей этой деятельности самым важным вопросом является именно разминирование. Поскольку без обеспечения безопасности невозможно осуществление никаких процессов строительства, восстановления или заселения», — подчеркнул глава Агентства.

Вугар Сулейманов отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся интенсивные работы по реконструкции сел, восстановлению населенных пунктов и возвращению вынужденных переселенцев в родные края. И в начале каждого из этих процессов стоит именно деятельность по разминированию.

По его словам, с ноября 2020 года по сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 270 тысяч гектаров территорий. В результате проведенных работ было обнаружено и обезврежено более 250 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Эти цифры наглядно демонстрируют масштабы проделанной работы и то, насколько жизненно важное значение имеет разминирование в постконфликтный период», - резюмировал председатель Правления ANAMA.