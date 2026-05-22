 Глава ANAMA: «С ноября 2020 года в Азербайджане от мин очищено более 270 тысяч гектаров земель» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Глава ANAMA: «С ноября 2020 года в Азербайджане от мин очищено более 270 тысяч гектаров земель»

Фаига Мамедова11:08 - Сегодня
Глава ANAMA: «С ноября 2020 года в Азербайджане от мин очищено более 270 тысяч гектаров земель»

«Проведение подобных мероприятий, связанных с деятельностью по разминированию, крайне важно».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в беседе с журналистами в рамках шестого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку заявил председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«Как вы знаете, в Азербайджане в соответствии с Государственной программой «Великое возвращение» осуществляется широкомасштабная деятельность. В рамках этой программы сроки, этапы и территории реализации каждого конкретного проекта четко определены. Однако перед началом всей этой деятельности самым важным вопросом является именно разминирование. Поскольку без обеспечения безопасности невозможно осуществление никаких процессов строительства, восстановления или заселения», — подчеркнул глава Агентства.

Вугар Сулейманов отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся интенсивные работы по реконструкции сел, восстановлению населенных пунктов и возвращению вынужденных переселенцев в родные края. И в начале каждого из этих процессов стоит именно деятельность по разминированию.

По его словам, с ноября 2020 года по сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 270 тысяч гектаров территорий. В результате проведенных работ было обнаружено и обезврежено более 250 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Эти цифры наглядно демонстрируют масштабы проделанной работы и то, насколько жизненно важное значение имеет разминирование в постконфликтный период», - резюмировал председатель Правления ANAMA.

Поделиться:
260

Актуально

Общество

Стал известен график трансфера участников в день закрытия WUF13

Политика

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Общество

В Баку восстанавливается движение маршрутов, измененных в связи с WUF13

Политика

Квривишвили: Визит Ильхама Алиева в Грузию сыграл важную роль в переговорах с ...

Общество

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

В исторической части Шеки проводится учет населения

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

8-летняя азербайджанка погибла при атаке БПЛА на Рязань - ФОТО

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

Скандал на «Евровидении-2026»: израильский канал показал Армению под флагом Азербайджана – фото – видео

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Последние новости

Главу МИД Испании рассмешил вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО

Сегодня, 14:15

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

Сегодня, 14:10

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Сегодня, 14:03

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

Сегодня, 13:53

В исторической части Шеки проводится учет населения

Сегодня, 13:52

В Сербии заявили о готовности вступить в ЕС без права вето и поста еврокомиссара

Сегодня, 13:47

Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев поздравил руководство и коллектив Евразийского национального университета

Сегодня, 13:40

Анар Гулиев: «Проведение WUF13 в Баку продемонстрировало высокое доверие ООН к Азербайджану»

Сегодня, 13:39

Рубио назвал неприемлемыми сборы с судов в Ормузском проливе

Сегодня, 13:37

Представитель ООН: «Баку объединил мировых лидеров для решения важнейших вызовов урбанизма»

Сегодня, 13:35

Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Сегодня, 13:27

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Сегодня, 13:18

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Сегодня, 13:17

Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Сегодня, 13:15

Американские специалисты начали консультации по новой АЭС в Армении

Сегодня, 13:10

Россия продолжает оказывать давление на Армению

Сегодня, 13:07

Временные полосы для транспорта WUF13 прекратят работу с 23 мая

Сегодня, 12:55

В Баку пройдет летний фестиваль «Force of Love» 2026

Сегодня, 12:50

Рубио заявил о небольшом прогрессе на переговорах по Ирану

Сегодня, 12:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25