Рамиль Джахангиров на WUF13: «Безопасность - приоритет номер один при восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура»

Фаига Мамедова10:54 - Сегодня
«Весь процесс реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуется в соответствии с комплексным планом».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Рамиль Джахангиров Начальник отдела управления проектами Государственного комитета по градостроительству и архитектуре на панельной сессии
«Постконфликтное восстановление городов: критическая роль гуманитарной деятельности по разминированию»,
проходящей в рамках шестого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, ключевой принцип, заложенный в Государственную программу «Великое возвращение» и все соответствующие стратегические документы, заключается в том, что строительство инфраструктуры, жилья и общественных объектов должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденными генеральными планами, а также градостроительными нормами и стандартами.

«Однако прежде чем начнется какое-либо планирование или строительство, во главу угла должна быть поставлена безопасность. Безопасность — это приоритет номер один.

Именно поэтому вся система выстроена таким образом, чтобы территории объявлялись безопасными еще до начала каких-либо работ. Только после того, как безопасность гарантирована, можно приступать к реализации проектов.

Это отнюдь не простая задача», - отметил он. 

Как сообщил Р. Джахангиров, на протяжении всей этой недели на различных панелях и дискуссиях мы неоднократно подчеркивали важность координации. В контексте градостроительства и деятельности по разминированию координация абсолютно необходима, поскольку каждый последующий шаг зависит от того, была ли соответствующая территория предварительно очищена от мин и взрывоопасных предметов.

Как отметил он, перед принятием любого решения проводятся тесные консультации для определения того, какие участки наиболее загрязнены, а какие затронуты в меньшей степени.

Когда мы слышим такие цифры, как более 270 000 гектаров очищенных земель, важно остановиться и по-настоящему оценить масштабы этих усилий. Я бы предложил аудитории представить, что значит для специалистов проверить и очистить каждый квадратный метр земли, зная, что угроза может таиться где угодно.
«В некоторых случаях риски обнаруживаются в местах, где их меньше всего ожидаешь — в горной местности или в районах, где не велось активных боевых действий.

Именно поэтому любой населенный пункт, предназначенный для возвращения населения, должен быть полностью и комплексно очищен», - указал он.

