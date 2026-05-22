США объявили награду до $10 млн за сведения о финансировании «Хезболлах»

Соединённые Штаты объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит выявить и заблокировать различные каналы финансирования ливанского шиитского движения Хезболлах.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепартамента США.

В заявлении подчёркивается, что награда до 10 миллионов долларов предусмотрена за данные, которые помогут раскрыть финансовые схемы и механизмы, используемые «Хезболлах» для получения и перемещения средств. Речь идёт о любой информации, способной способствовать подрыву и блокированию этих финансовых потоков.

Госдепартамент отдельно отметил, что основной задачей Соединённых Штатов в Ливане остаётся полное разоружение вооружённых формирований движения «Хезболлах». Кроме того, Вашингтон считает необходимым восстановление полного и исключительного контроля правительства Ливана над всей территорией страны, а также обеспечение монополии государства на применение силы и вооружений.