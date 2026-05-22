 США объявили награду до $10 млн за сведения о финансировании «Хезболлах» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США объявили награду до $10 млн за сведения о финансировании «Хезболлах»

First News Media10:52 - Сегодня
США объявили награду до $10 млн за сведения о финансировании «Хезболлах»

Соединённые Штаты объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит выявить и заблокировать различные каналы финансирования ливанского шиитского движения Хезболлах.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепартамента США.

В заявлении подчёркивается, что награда до 10 миллионов долларов предусмотрена за данные, которые помогут раскрыть финансовые схемы и механизмы, используемые «Хезболлах» для получения и перемещения средств. Речь идёт о любой информации, способной способствовать подрыву и блокированию этих финансовых потоков.

Госдепартамент отдельно отметил, что основной задачей Соединённых Штатов в Ливане остаётся полное разоружение вооружённых формирований движения «Хезболлах». Кроме того, Вашингтон считает необходимым восстановление полного и исключительного контроля правительства Ливана над всей территорией страны, а также обеспечение монополии государства на применение силы и вооружений.

Поделиться:
270

Актуально

Общество

Стал известен график трансфера участников в день закрытия WUF13

Политика

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Общество

В Баку восстанавливается движение маршрутов, измененных в связи с WUF13

Политика

Квривишвили: Визит Ильхама Алиева в Грузию сыграл важную роль в переговорах с ...

В мире

Главу МИД Испании рассмешил вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО

В Сербии заявили о готовности вступить в ЕС без права вето и поста еврокомиссара

Рубио назвал неприемлемыми сборы с судов в Ормузском проливе

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

Трамп полагает, что сможет добиться капитуляции Ирана

Талибы узаконили детские браки, приравняв молчание девочек к согласию

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсудили возобновление ударов по Ирану

Последние новости

Главу МИД Испании рассмешил вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО

Сегодня, 14:15

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

Сегодня, 14:10

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Сегодня, 14:03

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

Сегодня, 13:53

В исторической части Шеки проводится учет населения

Сегодня, 13:52

В Сербии заявили о готовности вступить в ЕС без права вето и поста еврокомиссара

Сегодня, 13:47

Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев поздравил руководство и коллектив Евразийского национального университета

Сегодня, 13:40

Анар Гулиев: «Проведение WUF13 в Баку продемонстрировало высокое доверие ООН к Азербайджану»

Сегодня, 13:39

Рубио назвал неприемлемыми сборы с судов в Ормузском проливе

Сегодня, 13:37

Представитель ООН: «Баку объединил мировых лидеров для решения важнейших вызовов урбанизма»

Сегодня, 13:35

Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Сегодня, 13:27

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Сегодня, 13:18

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Сегодня, 13:17

Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Сегодня, 13:15

Американские специалисты начали консультации по новой АЭС в Армении

Сегодня, 13:10

Россия продолжает оказывать давление на Армению

Сегодня, 13:07

Временные полосы для транспорта WUF13 прекратят работу с 23 мая

Сегодня, 12:55

В Баку пройдет летний фестиваль «Force of Love» 2026

Сегодня, 12:50

Рубио заявил о небольшом прогрессе на переговорах по Ирану

Сегодня, 12:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25