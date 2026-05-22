Посол США в Дании: Трамп отказался от идеи силового контроля Гренландии

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи применения силы для установления контроля над Гренландией.

Об этом заявил посол США в Дании Кеннет Хауэри во время открытия нового американского консульства в Нууке, передают датские СМИ TV2 и Berlingske.

По словам дипломата, президент исключил использование военной силы из обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что будущее Гренландии должно определяться самими жителями острова, и это их суверенное решение.

Ранее в январе Трамп в интервью изданию The Atlantic заявлял, что Соединённым Штатам «необходимо» установить контроль над Гренландией, объясняя это вопросами обороны. Он утверждал, что остров имеет стратегическое значение для безопасности США.

Трамп также неоднократно критиковал Данию, заявляя, что она якобы не способна обеспечить должный уровень защиты Гренландии. По его словам, остров, являющийся автономной территорией в составе Датского королевства, якобы находится в зоне активности российских и китайских судов и требует усиленного контроля.

Позднее он при этом уточнял, что не намерен захватывать территорию военным путём, а также заявлял о возможной покупке Гренландии. В публичных выступлениях Трамп также делал заявления о расширении США за счёт новых территорий, включая шутливые комментарии о возможном присоединении других стран и регионов.

В марте датское издание DR сообщало со ссылкой на источники, что датские военные, прибывшие в Гренландию, якобы привозили взрывчатку из-за опасений возможного сценария нападения со стороны США.