«Мир с Азербайджаном, завершенная демаркация границы, открытые дороги»: Пашинян рассказал, какой он видит Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос о том, какой он видит Армению через 10-15 лет.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян затронул эту тему на брифинге 22 мая, отвечая на вопрос журналиста.

«Я представляю себе мирную, суверенную Армению. Я представляю себе подписанное и ратифицированное мирное соглашение с Азербайджаном, завершенную демаркацию границы, открытые дороги», - сказал он.

«Через 15 лет я представляю себе, что наш валовой внутренний продукт как минимум удвоится в реальном выражении. Другими словами, мы будем демократическим, свободным, независимым, процветающим государством, которое, условно говоря, является перекрестком мира», - добавил Пашинян.

