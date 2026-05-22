Лупита Нионго, сыгравшая Елену Троянскую в «Одиссее» Нолана, ответила на критику - ФОТО - ВИДЕО

В ELLE впервые показали героинь «Одиссеи» Кристофера Нолана, раскрыв роли Зендеи, Энн Хэтэуэй, Лупиты Нионго и Шарлиз Терон.

Журнал ELLE опубликовал эксклюзивные кадры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, впервые представив главных героинь будущего масштабной экранизации - на снимках появились Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Особое внимание поклонников привлекла Лупита Нионго - в материале подтверждено, что актриса исполнит сразу две роли: Елены Троянской и ее родной сестры Клитемнестры. Отметим, что информация о персонажах появлялась ранее в американских СМИ, именно фотосессия ELLE стала первым крупным официальным визуальным представлением героини.

Материал ELLE уже активно обсуждают в соцсетях - особенно образ Лупиты Нионго в роли легендарной Елены Троянской. Именно в интервью для ELLE Л.Нионго впервые подробно прокомментировала волну обсуждений вокруг своего кастинга в «Одиссею» - актриса ответила на критику из-за того, что именно она сыграет Елену Троянскую.

«Это мифологическая история», - подчеркивает Лупита Нионго, добавляя, что полностью поддерживает видение Кристофера Нолана. Также она заявила, что состав актёров «отражает современный мир», а сама она не собирается тратить время на оправдания перед критиками.

Отдельно Л.Нионго высказалась и о самом образе Елены Троянской, которую традиционно называют «самой красивой женщиной в мире». По словам актрисы, «невозможно сыграть красоту», поэтому её больше интересует внутренний мир персонажа, а не внешние стандарты.

ЛУПИТА НИОНГО В РОЛИ ЕЛЕНЫ ТРОЯНСКОЙ

Отметим, что самыми узнаваемыми экранными воплощениями Елены Троянской в современной поп-культуре считаются версии Дайан Крюгер в фильме «Троя» (2004) и Сиенны Гиллори в мини-сериале «Елена Троянская» (2003). Именно эти интерпретации закрепили визуальный образ персонажа для широкой аудитории.

Версия Сиенны Гиллори в телепроекте 2003 года была более классической и «мифологической» по тону - сериал подробно пересказывал легенду, делая акцент на происхождении Елены и её роли как фигуры, вокруг которой разворачивается конфликт. Этот образ чаще воспринимается как более традиционная экранизация мифа.

Образ Дайан Крюгер в «Трое», напротив, стал более массово известным благодаря масштабу фильма и голливудской постановке. Хотя персонаж там показан более сдержанно и менее «мифологизировано», именно эта версия сильнее закрепилась в поп-культуре за счёт популярности картины и её глобального проката.

Также стало известно, что Энн Хэтэуэй сыграет в «Одиссеи» Пенелопу, Зендея - богиню Афину, а Шарлиз Терон воплотит образ нимфы Калипсо. Отметим, что международная премьера нового фильма Кристофера Нолана состоится 12 мая.

ЭНН ХЭТЭУЭЙ В РОЛИ ПЕНЕЛОПЫ

ЗЕНДЕЯ В РОЛИ АФИНЫ

ШАРЛИЗ ТЕРОН В РОЛИ КАЛИПСО

Сюжет: После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.

