В США из-за наводнения и шторма более 10 тысяч человек остались без электричества

В штате Нью-Джерси и городе Нью-Йорке более 10 тыс. человек остались без электричества из-за наводнения и шторма.

Как сообщают американские СМИ, сильные ливни привели к наводнению в районах Бруклине и Куинсе в Нью-Йорке.

Водители, оказавшиеся в ловушке в своих автомобилях из-за наводнения, пытались выбраться самостоятельно.

Официальные лица заявили, что количество осадков превысило пропускную способность городской канализационной системы.

В некоторых районах из-за сильного шторма упавшие деревья повредили автомобили.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил в соцсетях, что городская канализационная система не справляется с объемом осадков.

Он также отметил, что встретился с пострадавшими от наводнения семьями.

Источник: Anadolu