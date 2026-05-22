 Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Феликс Вишневецкий13:27 - Сегодня
Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Студия Lionsgate заявила, что 25-30% второго фильма о легендарном американском певце Майкле Джексоне уже готовы - благодаря материалу, отснятому во время производства первой части.

Западные СМИ сообщают, что в ходе квартального отчёта перед инвесторами глава кинонаправления Lionsgate Адам Фогельсон сообщил, что студия активно ведёт работу над продолжением биопика «Майкл» - одного из самых кассовых фильмов 2026 года. Картина, снятая режиссёром Антуаном Фукуа с племянником Джексона Джаафaром Джексоном в главной роли, собрала по всему миру более 700 миллионов долларов (более 1,1 млрд манатов) при бюджете свыше 155 миллионов (263 млн манатов).

«Мы очень воодушевлены прогрессом по второму фильму о Майкле. Все переговоры с заинтересованными сторонами идут исключительно хорошо», - отмечает А.Фогельсон. 

По его словам, значительная часть материала для сиквела уже была отснята в период производства первого фильма. Это, по оценкам студии, означает, что около 25-30% второй картины фактически готовы - что существенно ускорит и удешевит разработку.

Отметим, что первый «Майкл» завершается на рубеже 1987 года - в эпоху тура Bad - оставляя нетронутыми целые десятилетия карьеры поп-короля: альбомы «Dangerous», «HIStory» и «Invincible», грандиозные мировые турне и скандалы, преследовавшие М.Джексона в последние годы жизни. Финальная надпись первой части - «His Story Continues» (Его история продолжается) - теперь обретает буквальный смысл.

Адам Фогельсон также отметил, что в сиквеле зрители услышат самую популярную музыку из репертуара Майлкла Джексона, которая не вошла в первый фильм. 

Точная дата выхода пока не объявлена; проект находится на стадии ранней разработки.

Читайте по теме: 

Финальный трейлер байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне – ВИДЕО

После выхода в прокат фильма «Майкл» раскрылась судьба шимпанзе Джексона - ФОТО

Фильм о Майкле Джексоне может получить продолжение - ВИДЕО

Поделиться:
284

Актуально

Общество

Стал известен график трансфера участников в день закрытия WUF13

Политика

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Общество

В Баку восстанавливается движение маршрутов, измененных в связи с WUF13

Политика

Квривишвили: Визит Ильхама Алиева в Грузию сыграл важную роль в переговорах с ...

Общество

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

В исторической части Шеки проводится учет населения

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

KFC Азербайджан в центре скандала: Покупатель пожаловался на сырое мясо - ВИДЕО

В Баку выпало почти в пять раз больше месячной нормы осадков

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Последние новости

Главу МИД Испании рассмешил вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО

Сегодня, 14:15

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

Сегодня, 14:10

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Сегодня, 14:03

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

Сегодня, 13:53

В исторической части Шеки проводится учет населения

Сегодня, 13:52

В Сербии заявили о готовности вступить в ЕС без права вето и поста еврокомиссара

Сегодня, 13:47

Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев поздравил руководство и коллектив Евразийского национального университета

Сегодня, 13:40

Анар Гулиев: «Проведение WUF13 в Баку продемонстрировало высокое доверие ООН к Азербайджану»

Сегодня, 13:39

Рубио назвал неприемлемыми сборы с судов в Ормузском проливе

Сегодня, 13:37

Представитель ООН: «Баку объединил мировых лидеров для решения важнейших вызовов урбанизма»

Сегодня, 13:35

Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Сегодня, 13:27

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Сегодня, 13:18

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Сегодня, 13:17

Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Сегодня, 13:15

Американские специалисты начали консультации по новой АЭС в Армении

Сегодня, 13:10

Россия продолжает оказывать давление на Армению

Сегодня, 13:07

Временные полосы для транспорта WUF13 прекратят работу с 23 мая

Сегодня, 12:55

В Баку пройдет летний фестиваль «Force of Love» 2026

Сегодня, 12:50

Рубио заявил о небольшом прогрессе на переговорах по Ирану

Сегодня, 12:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25