Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Студия Lionsgate заявила, что 25-30% второго фильма о легендарном американском певце Майкле Джексоне уже готовы - благодаря материалу, отснятому во время производства первой части.

Западные СМИ сообщают, что в ходе квартального отчёта перед инвесторами глава кинонаправления Lionsgate Адам Фогельсон сообщил, что студия активно ведёт работу над продолжением биопика «Майкл» - одного из самых кассовых фильмов 2026 года. Картина, снятая режиссёром Антуаном Фукуа с племянником Джексона Джаафaром Джексоном в главной роли, собрала по всему миру более 700 миллионов долларов (более 1,1 млрд манатов) при бюджете свыше 155 миллионов (263 млн манатов).

«Мы очень воодушевлены прогрессом по второму фильму о Майкле. Все переговоры с заинтересованными сторонами идут исключительно хорошо», - отмечает А.Фогельсон.

По его словам, значительная часть материала для сиквела уже была отснята в период производства первого фильма. Это, по оценкам студии, означает, что около 25-30% второй картины фактически готовы - что существенно ускорит и удешевит разработку.

Отметим, что первый «Майкл» завершается на рубеже 1987 года - в эпоху тура Bad - оставляя нетронутыми целые десятилетия карьеры поп-короля: альбомы «Dangerous», «HIStory» и «Invincible», грандиозные мировые турне и скандалы, преследовавшие М.Джексона в последние годы жизни. Финальная надпись первой части - «His Story Continues» (Его история продолжается) - теперь обретает буквальный смысл.

Адам Фогельсон также отметил, что в сиквеле зрители услышат самую популярную музыку из репертуара Майлкла Джексона, которая не вошла в первый фильм.

Точная дата выхода пока не объявлена; проект находится на стадии ранней разработки.

