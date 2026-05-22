Представитель ООН: «Баку объединил мировых лидеров для решения важнейших вызовов урбанизма»

Фаига Мамедова13:35 - Сегодня
«За последнюю неделю мировые лидеры, политики, эксперты в области градостроительства и различные партнеры собрались на Бакинском олимпийском стадионе, чтобы обсудить один из важнейших вызовов современности».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила руководитель отдела коммуникаций ООН-Хабитат Катерина Безгачина в своем выступлении, посвященном проходящему в Баку Всемирному форуму городов (WUF13).

По ее словам, ключевой темой дискуссий стал вопрос о том, как обеспечить создание безопасных, инклюзивных и устойчивых городов и жилой среды во всем мире. Главная тема форума в этом году была сформулирована как «Обеспечение мира жильем: безопасные и устойчивые города и общины».

Катерина Безгачина указала, что в настоящее время глобальный жилищный кризис продолжает усугубляться, и его основными причинами являются изменение климата, конфликты и растущее неравенство. Она также подчеркнула, что форум этого года стал самым масштабным за всю историю его проведения.

В выступлении была особо отмечена важность этой международной платформы, принимающей стороной которой выступил Азербайджан, а также подчеркивалось участие в мероприятии высокопоставленных гостей, представляющих самые разные страны.

Затем на официальном открытии мероприятия выступили председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Республики Азербайджан Анар Гулиев, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, исполнительный директор ООН-Хабитат Ана Клаудия Россбах и представитель Мехико как следующего хозяина форума Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

