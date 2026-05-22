Багаи: Тегеран и Вашингтон не приблизились к соглашению о прекращении войны

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры с США пока не приблизили стороны к заключению соглашения о прекращении конфликта.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Мы не можем с уверенностью сказать, что достигли этапа, когда соглашение близко», — отметил дипломат, подчеркнув, что основное внимание уделяется вопросу прекращения войны.

Багаи также прокомментировал визит в Тегеран командующего армией Пакистана Асима Мунира. Багаи отметил, что участившиеся визиты иностранных делегаций являются «продолжением дипломатического процесса». Он также подтвердил, что делегация из Катара проводит консультации с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, однако «посредником в переговорах [с США] по-прежнему выступает пакистанская сторона».