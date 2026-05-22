First News Media23:20 - 22 / 05 / 2026
Скончался известный азербайджанский художник и скульптор, член Союза художников Азербайджана Иман Мустафаев.

Как сообщает Unikal, он ушёл из жизни сегодня.

Отметим, что Иман Мустафаев получил образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азима Азимзаде, где окончил специальность «живопись-скульптура». Он регулярно участвовал в государственных выставках, а также проводил персональные экспозиции. Его работы демонстрировались в Турции, России, Казахстане, Беларуси, Эстонии и других странах.

Художник в основном работал в стиле реализма, отдавая предпочтение пейзажам и портретам. В своих произведениях он часто отражал национальный дух. Среди его известных работ — «Гейдар Алиев», «Халил Рза Улутюрк», «Октай Рза», «Гасан Мамедов», «Черные тучи», «Старый город», «Удачная охота», «Пейзаж Куры», «Зеркальный мост» и другие.

Иман Мустафаев также был скульптором и автором бюстов и памятников, среди которых «Академик», «Бюст моего отца», «Национальный герой Назим Бабаев», «Шахид Зияд Ахмедов» и другие.

Его произведения хранятся в музеях, галереях и частных коллекциях как в Азербайджане, так и за рубежом. Он был также основателем Сальянской государственной картинной галереи и руководил ею на протяжении 36 лет.

Вынесен приговор мужчине, который обрил и избил жену

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

569 НПО из 103 стран подписали Бакинскую декларацию в связи с WUF13

Сегодня, 00:05

Трамп подтвердил, что Габбард уходит с поста главы Нацразведки США

22 / 05 / 2026, 23:56

Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

22 / 05 / 2026, 23:45

АЖД объявило льготы для детей на маршруте Баку–Тбилиси

22 / 05 / 2026, 23:40

Скончался известный азербайджанский художник и скульптор

22 / 05 / 2026, 23:20

Багаи: Тегеран и Вашингтон не приблизились к соглашению о прекращении войны

22 / 05 / 2026, 23:01

«Крайне взрывоопасен»: Туша горбатого кита Тимми у берегов Дании может взорваться

22 / 05 / 2026, 22:41

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

22 / 05 / 2026, 22:27

«Карабах» победно завершил сезон

22 / 05 / 2026, 22:00

Генсек D-8 обсудил в Баку ускорение запуска трех региональных центров

22 / 05 / 2026, 21:40

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из Армении

22 / 05 / 2026, 21:20

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости

22 / 05 / 2026, 21:00

Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

22 / 05 / 2026, 20:40

WUF13 - очередное торжество постконфликтной повестки Ильхама Алиева

22 / 05 / 2026, 20:37

На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

22 / 05 / 2026, 20:20

Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

22 / 05 / 2026, 20:00

Из медицинского учреждения в ДР Конго сбежали шестеро инфицированных Эболой

22 / 05 / 2026, 19:55

В поездах Баку–Тбилиси–Баку пассажирам разрешат бесплатно провозить до 23 кг багажа

22 / 05 / 2026, 19:40

Лейла Алиева представила новое стихотворение - ФОТО

22 / 05 / 2026, 19:13

Месси стал вторым футболистом-миллиардером

22 / 05 / 2026, 19:13
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25