Скончался известный азербайджанский художник и скульптор, член Союза художников Азербайджана Иман Мустафаев.

Как сообщает Unikal, он ушёл из жизни сегодня.

Отметим, что Иман Мустафаев получил образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азима Азимзаде, где окончил специальность «живопись-скульптура». Он регулярно участвовал в государственных выставках, а также проводил персональные экспозиции. Его работы демонстрировались в Турции, России, Казахстане, Беларуси, Эстонии и других странах.

Художник в основном работал в стиле реализма, отдавая предпочтение пейзажам и портретам. В своих произведениях он часто отражал национальный дух. Среди его известных работ — «Гейдар Алиев», «Халил Рза Улутюрк», «Октай Рза», «Гасан Мамедов», «Черные тучи», «Старый город», «Удачная охота», «Пейзаж Куры», «Зеркальный мост» и другие.

Иман Мустафаев также был скульптором и автором бюстов и памятников, среди которых «Академик», «Бюст моего отца», «Национальный герой Назим Бабаев», «Шахид Зияд Ахмедов» и другие.

Его произведения хранятся в музеях, галереях и частных коллекциях как в Азербайджане, так и за рубежом. Он был также основателем Сальянской государственной картинной галереи и руководил ею на протяжении 36 лет.