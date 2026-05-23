В Гяндже сотрудника театра спасли из затопленного ливнем подвала - ВИДЕО

Опасная ситуация возникла накануне в Государственном национальном драматическом театре после прошедшего в Гяндже проливного дождя.

Сотрудник театра спустился в подвал, чтобы проверить водяные насосы в техническом помещении, однако на обратном пути оказался заблокирован внутри из-за хлынувших потоков.

Уровень дождевой воды быстро поднялся и заблокировал дверь более чем наполовину. К счастью, другие сотрудники театра оперативно вмешались в ситуацию и сумели благополучно эвакуировать своего коллегу.