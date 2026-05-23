Спасатели МЧС извлекли зажатого в автомобиле пассажира после аварии в Масазыре - ВИДЕО

Cообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), произошедшем в поселке Масазыр Абшеронского района, а также о том, что один из граждан оказался зажат в деформированном автомобиле, поступило на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по вызову оперативно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия было установлено, что столкнулись легковые автомобили марок ВАЗ-2106 и Chevrolet. В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ-2106 оказался зажат в деформированном салоне.

С применением специального спасательного оборудования сотрудники МЧС извлекли пострадавшего - Ашрафа Махир оглу Наджафова (2000 г.р.) - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.