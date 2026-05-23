 569 НПО из 103 стран подписали Бакинскую декларацию в связи с WUF13
569 НПО из 103 стран подписали Бакинскую декларацию в связи с WUF13

По инициативе и при организации Global South NGO Platform была подготовлена «Бакинская декларация» в связи с WUF13. Документ был открыт для подписания иностранными представителями неправительственных организаций (НПО), участвовавшими в WUF13. «Бакинскую декларацию» подписали 569 представителей НПО из 103 стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе говорится:

«Мы, представители организаций гражданского общества, собравшиеся в Баку в рамках WUF13, заявляем следующее:

- поздравляем Азербайджан с успешной организацией WUF13 и важным вкладом в развитие международного городского диалога и сотрудничества. Саммит лидеров, проведенный впервые в истории форума, вывел вопросы городского развития на новый политический уровень, включив их в число приоритетов международной повестки;

- в период, когда в различных частях мира проявляются урбицид, культуроцид и экоцид, опыт Азербайджана по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период представляет собой важный методологический пример для международного сообщества. В этой связи мы предлагаем признать «азербайджанский опыт» международным эталоном и основным ориентиром на профильных форумах в деле восстановления постконфликтных регионов мира;

- впервые проведенный в Баку в истории WUF Форум НПО знаменует собой новый этап участия гражданского общества в процессе WUF;

- созыв первой Генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга (GSNP), объединяющей более 1000 НПО из различных стран, а также формирование ее руководства являются историческим этапом институциональной консолидации глобального гражданского общества. Настоящая Декларация, принятая посредством сети GSNP, выступает актом глобальной солидарности в поддержку доступного жилья и инклюзивного городского развития. Мы призываем UN-Habitat продолжать поддержку данной инициативы, признать GSNP официальным партнером WUF от гражданского общества и сделать эту модель постоянным компонентом будущих форумов. В целях систематизации и распространения успешного опыта городского развития предлагаем создать Центр знаний по городам Глобального Юга;

- обращаясь из Баку ко всем международным партнерам, мы призываем их поддерживать человекоориентированную городскую политику и предпринимать более скоординированные глобальные действия во имя городской устойчивости, жизнестойкого развития и инклюзивных обществ;

- исходя из Письма о намерениях, связанного с разработкой совместных операционных правил для будущих сессий WUF на основе опыта WUF13, мы продвигаем их проведение в соответствии с «Бакинским стандартом».

22 мая 2026 года, Баку, Азербайджан.

Отметим, что «Бакинская декларация» была принята через три дня после проведения впервые в истории Всемирного форума городов WUF13 NGO Forum, состоявшегося 19 мая этого года при партнерстве Global South NGO Platform (GSNP) и организации Агентства НПО Азербайджана. В ходе обсуждений на WUF13 NGO Forum, прошедшем с участием около 800 зарубежных и местных представителей НПО, было предложено сформировать Urban-крыло GSNP из местных и иностранных НПО, представленных на WUF13.

На церемонии открытия WUF13 NGO Forum исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила, что данный форум является историческим событием для WUF. Директор Офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг Дима Аль-Хатиб назвала Global South NGO Platform фантастическим проектом и поздравила Азербайджан с учреждением этой платформы в Баку. Бывший секретарь Правления UN-Habitat Кристиан Менса поздравил GSNP с созданием в рамках WUF13 пространства взаимодействия для местных и иностранных НПО. Он отметил, что в нынешней сложной международной обстановке «Бандунгские принципы» вновь приобретают актуальность, а данное мероприятие является реальным проявлением применения этих принципов в плоскости сотрудничества и многостороннего партнерства.

