В Берлине кладоискатель обнаружил 59 советских снарядов

Кладоискатель обнаружил в лесу в Берлине 59 советских артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, мужчина при помощи металлодетектора искал военные реликвии в лесу в столичном округе Панков. Когда прибор сработал, он начал копать и наткнулся на ржавый снаряд. Мужчина тут же сообщил об этом в полицию, которая оцепила район обнаружения опасной находки.

Всего было выкопано 59 советских снарядов калибра 122 мм общим весом 1,5 тонны. Боеприпасы перевезены в безопасное место, где будут уничтожены.

