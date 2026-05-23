МИД Ирана: Атом и отмена санкций на переговорах с США обсуждаться пока не будут

Ядерное досье и вопрос снятия санкций с Тегерана на нынешнем этапе переговоров Ирана и США затрагиваться не будут. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Поскольку мы не обсуждаем ядерный вопрос, мы не будем обсуждать и детали [отмены] санкций», - приводит его слова иранское гостелерадио. При этом Багаи подчеркнул, что «требование Ирана о снятии санкций четко изложено в тексте» и является «неизменной позицией». По его словам, после завершения работы над соглашением этот вопрос будет обсуждаться «на следующих этапах».

