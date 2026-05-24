Трамп: Стрельба у Белого дома показала насколько важно создать в Вашингтоне безопасное место для президентов

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост о стрельбе возле Белого дома.

«Благодарю сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов за их оперативные и профессиональные действия в отношении вооружённого человека с криминальным прошлым возле Белого дома этим вечером», - написал американский президент.

«Вооружённый человек был убит после перестрелки с сотрудниками Секретной службы у входа в Белый дом. Этот инцидент произошёл всего через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и показывает, насколько важно создать в Вашингтоне самое безопасное и наиболее охраняемое место для всех будущих президентов. Этого требует национальная безопасность нашей страны!», — подчеркнул Трамп.

Читайте по теме:

Возле Белого дома произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ