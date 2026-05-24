Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку".

Гости подробно ознакомились с организованной в центре социальной и творческой деятельностью, приняли участие в различных мероприятиях вместе с детьми.

Прибывшие в центр Лейла Алиева и Алена Алиева сначала вместе с детьми посадили на приусадебном участке фруктовые и декоративные деревья.

Затем малыши представили свои поделки, нарисованные ими рисунки и изготовленные из разноцветной пряжи игрушки. Творческие работы детей вызвали у гостей большой интерес.

В ходе совместной деятельности были изготовлены различные декоративные изделия, проведен осмотр работ, отражающих навыки и творческие возможности детей.

В художественной части мероприятия малыши прочитали стихи, выступили с музыкальными и танцевальными номерами. Выступления детей были встречены участниками с большим интересом и аплодисментами.

Источник: АЗЕРТАДЖ