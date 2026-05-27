Премьер Армении Никол Пашинян, должно быть, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан, раз ассоциирует себя с Евросоюзом и брюссельской бюрократией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А вы помните, что основная, ну как мы теперь понимаем, практическая задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран, стран их объединения жили хуже, а не лучше? Ну если Никол Воваевич Пашинян себя ассоциирует именно с брюссельской бюрократией, наверное он воспринимает и эти так называемые установки», - сказала она в эфире радио Sputnik.

По утверждению Захаровой, в отличие от ЕС, сотрудничество в ЕАЭС не политизировано, выстраивается на основе уважения и равноправия, на принципах свободного рынка, честной конкуренции и законности.