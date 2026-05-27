Герб ВС Армении изменили за закрытыми дверями?

Герб вооруженных сил Армении изменили за закрытыми дверями, не проведя общественных обсуждений и не выслушав мнения экспертов, пишет газета «Жоховурд», комментируя появление нового символа на плакатах ко Дню республики.

В Минобороны Армении не ответили изданию, когда изменилась эмблема, на каком основании это было сделано, заявив, что прокомментируют вопрос после 28 мая.

На новой эмблеме с надписью «День Республики» изображен флаг Армении, на нем карта страны (которую использует в качестве нагрудного значка правящая партия «Гражданский договор»). Изображены также орел с лезвием и крестом, однако равносторонний крест на щите удален, вместо него помещен иной знак.

«Возникает вопрос: почему общественность заблаговременно не была проинформирована о планах изменить столь важный для Армении символ? Почему общественность ставят перед свершившимся фактом? В случае с государственным символом, ожидается, как минимум, открытый и прозрачный процесс изменения – проведение общественных обсуждений с участием геральдистов, представителей армии и Церкви», – пишет издание.

В свою очередь издание «Грапарак» сообщает, что участники предстоящего 28 мая в Ереване военного парада будут в новой форме.

«Власти приобрели порядка 5 тыс. единиц новой формы, возможно, у американской компании. Однако армии в целом новая форма будет предоставлена к концу года», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что министр обороны Армении Сурен Папикян еще в ноябре 2023 г. обещал, что в 2024 г. новая форма будет готова.

Напомним, министр обороны Армении Сурен Папикян ранее заявил, что на параде 28 мая на площади Республики в Ереване будет представлена военная техника, состоящая на вооружении ВС Армении — от беспилотников и радиолокационных систем до средств связи и др.