Reuters: НАТО создаст новую структуру для усиления обороны стран Балтии

НАТО планирует усилить оборону восточного фланга за счет создания новой командной структуры для более быстрой переброски сил в случае кризиса в регионе Балтийских стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, новая структура будет ориентирована на оперативное усиление обороны Латвии и Эстонии.

Сейчас силы НАТО в странах Балтии и северной части Польши подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине. Новый корпус должен повысить скорость развертывания войск и их координацию в регионе.

Как отмечают источники, планируется создание командной структуры уровня армейского корпуса, который в полном составе способен управлять 40–60 тысячами военнослужащих. В мирное время он будет представлять собой «каркасный» штаб с ключевыми специалистами, готовыми к быстрому развертыванию.

Сообщается, что Германия и Нидерланды договорились о передаче германо-нидерландского корпуса под задачи обороны Латвии и Эстонии. По информации Reuters, реализация проекта зависит от завершения формирования необходимых подразделений, включая артиллерию, ПВО, инженерные и медицинские силы.

Сроки вступления решения в силу пока не определены.

Ранее ЕС решил выдать странам Прибалтики средства на обеспечение обороноспособности.