47 кг наркотиков изъяты в Билясуваре - ВИДЕО

В Билясуварском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли значительную партию наркотических средств и психотропных веществ, переправленных на территорию Азербайджана нестандартным способом.

По данным следствия, незаконный груз был доставлен через государственную границу с использованием параплана. В результате оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 47 килограммов марихуаны и опиума, а также 10 104 таблеток психотропного действия.

В рамках операции сотрудники полиции задержали двух ранее судимых граждан, 62-летнего Джалала Гахраманова и 35-летнего Рашида Мамедалиева. Установлено, что они получили запрещённые вещества по заранее переданным координатам.

Следствие полагает, что задержанные планировали дальнейший сбыт наркотиков на территории Баку.

По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.