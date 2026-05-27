ЦТАК: КНДР испытала крылатые ракеты с ИИ-наведением

КНДР провела испытания новой системы вооружений, включая тактические крылатые ракеты с системой управления на базе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, который положительно оценил результаты тестов.

Во время испытаний проверялись мощность боевых частей тактических ракет, надежность навигационных систем 240-мм управляемых реактивных снарядов, а также точность крылатых ракет с ИИ-управлением.

Как отмечает ЦТАК, новая крылатая ракета предназначена для оснащения дальнобойных артиллерийских подразделений в южных приграничных районах страны и способна поражать цели на расстоянии до 100 км.

Власти КНДР заявили, что текущая международная обстановка требует постоянного укрепления вооруженных сил, а курс на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.