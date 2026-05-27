В мечети Юхары Гёвхар Ага в Шуше совершён праздничный намаз - ФОТО

В городе Шуша прошёл праздничный намаз, приуроченный к празднику Гурбан.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой Report, молитва была совершена в мечети Юхары Гёвхар Ага, где верующие собрались для участия в праздничном богослужении. Во время намаза были вознесены молитвы за процветание азербайджанского народа, укрепление государства, а также выражены пожелания мира, стабильности и благополучия.

Отмечается, что в Азербайджане в текущем году праздник Гурбан отмечается 27–28 мая.