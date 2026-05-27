США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

Соединённые Штаты Америки не присоединились к совместному антироссийскому заявлению, инициированному Украиной и рядом западных стран в рамках Организации Объединённых Наций.

Об этом сообщает ТАСС.

Заявление в штаб-квартире ООН зачитал постоянный представитель Украины Андрей Мельник. По его словам, документ поддержали 47 государств, включая Венгрию и Словакию, а также Европейский союз как объединение.

При этом США, согласно сообщению, не вошли в число подписантов, что выделяет их позицию среди ряда западных партнеров.