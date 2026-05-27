В ходе операции в Гусаре обезврежен разыскиваемый мужчина
В Гусарском районе при задержании лица, находившегося в розыске по уголовным делам, произошло вооружённое сопротивление сотрудникам полиции.
Как сообщает 1news.az, по предварительным данным, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку задержания Р. Расулова, ранее объявленного в розыск за совершённые преступления.
В момент задержания подозреваемый оказал активное вооружённое сопротивление.
В результате принятых мер правоохранители обезвредили мужчину. На месте происшествия был обнаружен и изъят пистолет.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: АPA
