В Гёйчае выявлен водитель, употребивший марихуану за рулём

В Гёйчайском районе сотрудники дорожной полиции выявили и задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, по данным правоохранительных органов, нарушителем оказался 34-летний Эльвин Алиев. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился под воздействием марихуаны.

После проведения проверки водитель был отстранён от управления транспортным средством и доставлен в соответствующие органы.

По решению суда в отношении Эльвина Алиева избрана мера пресечения в виде административного ареста.