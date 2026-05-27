Иран освободил задержанных индийских моряков с танкера MV Harbour Phoenix

Иран освободил десять граждан Индии, которые ранее были задержаны после перехвата нефтяного танкера в районе порта Джаск в июле 2025 года.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на судоходные власти Индии.

По данным Генерального директората судоходства Индии, моряки находились на борту судна MV Harbour Phoenix и были заключены под стражу после задержания судна иранскими властями.

В ведомстве заявили, что продолжается координация мер для их возвращения на родину и обеспечения безопасности индийских моряков за рубежом.

Официальные причины перехвата танкера и обстоятельства задержания ранее не раскрывались в полном объёме.