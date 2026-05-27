Эрдоган резко высказался в адрес Нетаньяху во время праздника Курбан-байрам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю Курбан-байрама выступил с резкой критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «тираном».

По словам Эрдогана, ситуация в секторе Газа омрачает праздник для мусульман в Турции и других странах. Он выразил поддержку палестинцам, которые, по его словам, встречают праздник «в грусти, боли и глубокой скорби».

Эрдоган заявил, что верит в то, что «тиран по имени Нетаньяху получит урок от мусульман всего мира», выступая после праздничной молитвы в мечети Чамлыджа в Стамбуле.

Он также подчеркнул, что религиозные праздники должны способствовать укреплению единства, солидарности и взаимного уважения между людьми.

Турция остается одним из наиболее критичных к действиям Израиля государств, регулярно призывая к прекращению огня и расширению гуманитарного доступа в Газу.