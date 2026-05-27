СМИ: Британия и Польша готовят соглашение об усилении обороны

Великобритания и Польша подпишут новое соглашение о расширении военного сотрудничества, направленное на укрепление обороны на фоне угроз в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления премьер-министра Польши Дональда Туска.

По словам Туска, Варшава стремится вывести отношения с Лондоном на максимально высокий уровень, уделяя особое внимание вопросам безопасности и защите от внешних угроз.

В британском правительстве уточнили, что документ, который планируется подписать 27 мая, направлен на укрепление оборонного сотрудничества в условиях «растущих враждебных угроз по всей Европе».

Ранее Польша уже заключала аналогичные соглашения с Францией и Германией.

Отдельно отмечается, что еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призывал страны Европейского союза активнее использовать свои запасы вооружений для поддержки Украины.