В Иране заявили о необходимости усилить контроль над Ормузским проливом

Член комитета по национальной безопасности парламента Ирана заявил, что стране следует максимально использовать стратегическое значение Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Об этом сообщает Iran International.

Политик Амир Хаят-Мокаддам отметил, что этот пролив является «важной экономической артерией», от которой зависит мировая торговля, и подчеркнул, что он находится под контролем Исламской Республики.

По его словам, контроль над Ормузским проливом является стратегическим достижением Ирана, и страна должна извлекать из этого максимальную геополитическую и экономическую выгоду.

Бывший командующий Корпуса стражей исламской революции также призвал пересмотреть международно-правовой режим, регулирующий использование пролива.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

