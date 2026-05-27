В ДР Конго продолжается масштабная вспышка эболавирусной инфекции: более 900 случаев

В Демократической Республике Конго продолжается распространение эболавирусной инфекции Бундибуджио.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране зафиксировано более 900 предполагаемых случаев заражения, из которых около 220 завершились летальным исходом.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпидемиологические службы смогли отследить лишь порядка 20% контактировавших с инфицированными - это 1 745 человек, что существенно осложняет контроль над ситуацией.

Несмотря на усиление пограничного контроля и закрытие ряда границ с соседними государствами, сдержать распространение вируса пока не удаётся. Внутри страны фиксируются нарушения режима изоляции, из центра для лиц с подозрением на инфекцию сбежали как минимум 18 человек, местонахождение которых неизвестно.

Ситуацию усугубляют вооружённые конфликты, деятельность повстанческих группировок и масштабное внутреннее перемещение населения, а также ограниченные ресурсы международной гуманитарной помощи.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в середине мая 2026 года, однако, по оценкам специалистов, вспышка могла начаться за несколько недель или даже месяцев до официального выявления и уже вошла в число крупнейших в истории наблюдений.

Отсутствие одобренных вакцин и специфического лечения делает основными методами борьбы изоляцию заболевших, отслеживание контактов и поддерживающую терапию. Гуманитарные организации отмечают, что медицинские службы региона работают в условиях острого дефицита ресурсов и ограниченного доступа к пострадавшим районам из-за продолжающихся вооружённых столкновений.

Источник: Meduza