Вэнс: США считают, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется

Вашингтонская администрация считает, что режим прекращения огня между США и Ираном сейчас сохраняется, несмотря на отдельные инциденты.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Как вы знаете, при таких режимах прекращения всегда не все идет гладко. Иногда люди на более низком уровне не поддерживают связь с людьми на высоком уровне. Иногда люди допускают ошибки", - отметил он, комментируя сообщения о перехвате иранских ракет.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что, если по нам открывают огонь, мы будем отвечать", - добавил Вэнс. "Но, если сравнить ход конфликта сейчас с тем, какой была ситуация пять или шесть недель назад, то, думаю, установленный президентом режим прекращения огня в полной мере сохраняется", - подчеркнул он.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) сообщил, что Тегеран нанес удар по американской авиабазе, с которой ночью проводилась атака на иранскую территорию. В сообщении говорится, что после атаки по объекту вблизи аэропорта Бендер-Аббас Иран нанес удар по авиабазе США. Именно с нее американские силы атаковали иранскую территорию, отмечает КСИР.

