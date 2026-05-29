 Вэнс: США считают, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Вэнс: США считают, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется

First News Media08:52 - Сегодня
Вэнс: США считают, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется

Вашингтонская администрация считает, что режим прекращения огня между США и Ираном сейчас сохраняется, несмотря на отдельные инциденты.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Как вы знаете, при таких режимах прекращения всегда не все идет гладко. Иногда люди на более низком уровне не поддерживают связь с людьми на высоком уровне. Иногда люди допускают ошибки", - отметил он, комментируя сообщения о перехвате иранских ракет.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что, если по нам открывают огонь, мы будем отвечать", - добавил Вэнс. "Но, если сравнить ход конфликта сейчас с тем, какой была ситуация пять или шесть недель назад, то, думаю, установленный президентом режим прекращения огня в полной мере сохраняется", - подчеркнул он.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) сообщил, что Тегеран нанес удар по американской авиабазе, с которой ночью проводилась атака на иранскую территорию. В сообщении говорится, что после атаки по объекту вблизи аэропорта Бендер-Аббас Иран нанес удар по авиабазе США. Именно с нее американские силы атаковали иранскую территорию, отмечает КСИР.

Источник: ТАСС

Поделиться:
202

Актуально

Политика

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о ...

В мире

Два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Румынии - ФОТО - ВИДЕО

В мире

Tasnim: меморандум между Ираном и США еще не согласован и не утвержден

Политика

Из России в Армению через Азербайджан транзитом будут отправлены пшеница и ...

В мире

Словакия выступает против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ

Два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Румынии - ФОТО - ВИДЕО

США потратили уже более $95,2 млрд на военную операцию в Иране

Число погибших в Ливане из-за израильских атак достигло 3 324

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Самвел Карапетян пообещал «усилить проблемы Азербайджана» в случае прихода к власти в Армении

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Число погибших на угольной шахте в Китае возвросло до 90 - ОБНОВЛЕНО

В Армении суд арестовал кандидата в депутаты Андраника Теваняна

Последние новости

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет со сборной Италии

Сегодня, 10:05

Словакия выступает против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ

Сегодня, 10:00

38-летний Месси - в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026

Сегодня, 09:40

Два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Румынии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:18

США потратили уже более $95,2 млрд на военную операцию в Иране

Сегодня, 09:13

Число погибших в Ливане из-за израильских атак достигло 3 324

Сегодня, 09:00

Вэнс: США считают, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется

Сегодня, 08:52

ООН предупредила о почти неизбежном новом рекордно жарком годе к 2030-му

Сегодня, 08:45

Tasnim: меморандум между Ираном и США еще не согласован и не утвержден

Сегодня, 00:00

Израиль прекратил сотрудничество с офисом Генсека ООН

28 / 05 / 2026, 23:29

Из России в Армению через Азербайджан транзитом будут отправлены пшеница и удобрения

28 / 05 / 2026, 23:20

Жара в Италии вызвала отключения электроэнергии

28 / 05 / 2026, 22:54

Молодой азербайджанец трагически погиб в Нидерландах

28 / 05 / 2026, 22:40

Здание Бурдж-Халифы в Дубае подсвечено цветами флага Азербайджана - ВИДЕО

28 / 05 / 2026, 22:20

Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении

28 / 05 / 2026, 22:00

Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

28 / 05 / 2026, 21:40

Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

28 / 05 / 2026, 21:22

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу - ВИДЕО

28 / 05 / 2026, 21:00

Неймар пропустит товарищеские матчи сборной перед ЧМ-2026 из-за травмы

28 / 05 / 2026, 20:40

Джевдет Йылмаз: Братство Азербайджана и Турции вносит вклад в мир, стабильность и будущее региона

28 / 05 / 2026, 20:20
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25