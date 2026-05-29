Число погибших в Ливане из-за израильских атак достигло 3 324

Израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по южным и восточным районам Ливана, за сутки там убиты 55 человек и 187 получили ранения.

Об этом сообщил Минздрав республики.

"Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 324, раненых - 10 027", - указывается в сводке ведомства, опубликованной в X.

В ней отмечается, что израильский беспилотник впервые с 6 мая нанес удар по южной окраине Бейрута Шуэйфат, где погибли одна женщина и двое детей.

Массированным бомбардировкам во второй половине дня в четверг, 28 мая, подверглись поселки Аита-эль-Джебель, Барашит, Дейр-Амес, Дейр-Канун, Диббин, Кфар-Дунин, Тейр-Дибба и Ятер. Их жители были предупреждены израильским командованием о готовящихся авиаударах, но не все покинули свои дома.

В некоторых местах спасатели извлекли из-под завалов разрушенных зданий убитых и раненых, их численность уточняется.

В Набатии сотрудники местной службы гражданской обороны обеспечили эвакуацию из города 133 семей, которые вывезены на север страны.