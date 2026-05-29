СМИ: Ни Трамп, ни Конгресс США не ответили на письмо Зеленского

First News Media10:17 - Сегодня
Владимир Зеленский не получил ответа на свое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, о ситуации с нехваткой у Украины средств ПВО.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

Как утверждает телеканал, пока никаких комментариев по поводу письма из США не поступало. Зеленский, в свою очередь, заявил, что письмо было доставлено в учреждения в Вашингтоне еще во вторник.

В минувший понедельник Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" заявил, что американская сторона продает ракеты "в достаточно ограниченном количестве", поэтому он постарается работать "более настойчиво" в этом направлении. В среду стало известно, что Зеленский направил президенту США Дональду Трампу, а также Конгрессу США срочное письмо, в котором рассказал о критическом дефиците средств ПВО. В тексте письма Зеленский пожаловался, как "болезненно" видеть батареи Patriot без ракет к ним.

