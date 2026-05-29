Словакия выступает против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ

Об этом газете «Известия» сообщил замглавы правящей партии страны Smer Любош Блаха.

«Наша позиция такова, что прекращение войны — это лишь первое из целого ряда условий, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли вообще рассматривать вопрос о вступлении этой страны [Украины] в ЕС», — пояснил он изданию.

По словам политика, в Словакии негативно воспринимают предложения принять Украину в ЕС в приоритетном порядке и в обход стандартных процедур. Блаха отметил, что сама Братислава при вступлении в объединение сталкивалась с жесткими условиями. Он также отметил, что принятие Украины в ЕС в приоритетном порядке нужно для того, чтобы использовать Киев в борьбе против РФ.

Блаха подчеркнул, что, по его мнению, большая часть Украины является частью русского мира и просто не должна входить в ЕС.

Источник: ТАСС