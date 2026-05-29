В Ханкенди будут производиться рабочие перчатки 4 видов

На предприятии по производству рабочих перчаток ООО GP Safety, начавшем деятельность в городе Ханкенди, производственный процесс налажен на основе современных технологий. Ежегодная производственная мощность предприятия составляет 25 млн пар перчаток.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь будут производиться рабочие перчатки 4 видов различного назначения. Продукция предназначена для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В будущем также планируется ее экспорт на европейский рынок. Работой здесь будут обеспечены 35 человек.

Трудоустроенная на предприятии Хаяла Бабаева в интервью АЗЕРТАДЖ сказала: «Я из города Ханкенди. Очень рада, что наши земли освобождены от оккупации и я работаю оператором на таком предприятии. Накануне наш Президент принял участие в открытии нашего предприятия и побеседовал с нами. Это один из самых незабываемых дней в моей жизни».

Объем инвестиций в предприятие составляет 3,5 млн манатов. В его создании была оказана и государственная поддержка. Так, Фондом развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 1 миллиона манатов. Кроме того, на основании документа о поощрении инвестиций было применено освобождение от НДС в размере 238 тыс. манатов на импортируемую технику и оборудование.

Создание данного предприятия, наряду с вкладом в развитие легкой промышленности в Ханкенди, также сыграет роль в восстановлении экономического потенциала города. Создание подобной промышленной инфраструктуры позволяет обеспечить занятость местного населения, служит как удовлетворению потребностей внутреннего рынка, так и увеличению объемов экспортоориентированного производства. Все эти работы являются частью предпринимаемых Азербайджанским государством последовательных и целенаправленных шагов по восстановлению и укреплению экономического потенциала Карабаха, организации производства продукции различного назначения.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 28 мая принял участие в открытии предприятия по производству рабочих перчаток ООО GP Safety в Ханкенди.