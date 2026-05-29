First News Media20:40 - Сегодня
Трамп планирует сегодня принять окончательное решение по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп планирует 29 мая в ходе совещания со своими советниками вынести итоговый вердикт относительно утверждения предварительно согласованной договоренности с Ираном.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сейчас я собираюсь провести заседание в Ситуационной комнате [Белого дома] для принятия окончательного решения», — отметил он, комментируя выработанное Тегераном и Вашингтоном соглашение.

Американский президент подчеркнул, что значительная часть положений сделки с Ираном уже согласована сторонами. Помимо этого, Трамп заявил, что, согласно условиям соглашения, Иран обязан бессрочно отказаться от обладания ядерным оружием.

При этом, по словам Трампа, потенциальное соглашение с Ираном включает незамедлительное открытие Ормузского пролива, при этом за транзит через него не будет взиматься никакая плата.

«Ормузский пролив должен быть незамедлительно открыт, без какой-либо платы за свободный проход судов в обоих направлениях», — уточнил Трамп. Соглашение также подразумевает снятие морской блокады и проведение разминирования Ормузского пролива.

Ранее иранское агентство Tasnim представило детали возможного соглашения между Ираном и США.

 

