Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за активизации действий Израиля в Ливане

Франция созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН на фоне активизации боевых действий Армии обороны Израиля в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро.

Глава внешнеполитического ведомства выразил резкую критику в адрес действий израильской стороны. Напрямую комментируя ситуацию, министр подчеркнул:

«Я запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Ничто не может оправдать продолжение военной операции в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории». По мнению Барро, продолжение боевых действий на ливанской территории является большой ошибкой со стороны Израиля.

Дипломатическая инициатива Парижа последовала за официальным заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне глава израильского правительства объявил о расширении сухопутной операции в Ливане, несмотря на ранее введенный режим прекращения огня.