Трамп и Зеленский встретились за закрытыми дверями в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, стороны обсудили вопросы военной поддержки Украины, включая лицензирование производства перехватчиков для систем Patriot, а также другие возможные инициативы.

Зеленский также отметил, что во время переговоров речь шла об активизации дипломатических усилий и дальнейших контактах между командами двух стран.

Кроме того, украинский лидер выразил Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, которого назвал «настоящим другом Украины».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила в соцсети X, что Трамп завершил встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, назвав обе встречи продуктивными.