Кукурелья сдержал слово и набил татуировку с лицом тренера де ла Фуэнте - ФОТО - ВИДЕО
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с изображением лица главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира 2026 года.
Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.
Изображение тренера теперь увековечено на руке защитника.
20 июля Кукурелья подтвердил, что выполнит данное в июне обещание и сделает татуировку с изображением главного тренера команды после победы на чемпионате мира 2026 года.
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