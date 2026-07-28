Кукурелья сдержал слово и набил татуировку с лицом тренера де ла Фуэнте - ФОТО - ВИДЕО

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с изображением лица главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира 2026 года.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

Изображение тренера теперь увековечено на руке защитника.

20 июля Кукурелья подтвердил, что выполнит данное в июне обещание и сделает татуировку с изображением главного тренера команды после победы на чемпионате мира 2026 года.



