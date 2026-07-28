В Перу нашли 500-летнии чипсы времен империи инков

Археологи обнаружили на юге Перу два кусочка картофеля, сохранившихся со времен Империи инков.

Как сообщает Live Science, возраст находки оценивается примерно в 500 лет.

Ученые уточняют, что это не обычный картофель, а чуньо — древний продукт, который инки научились сохранять на протяжении десятилетий. Его изготавливали в высокогорьях Анд с помощью естественной сублимационной сушки: клубни замораживали в холодные ночи, а днем оставляли под солнечными лучами, благодаря чему из них удалялась большая часть влаги.

Находку обнаружили во время раскопок Тамбо-Вьехо — административного центра инков в долине Акари. Археологи отмечают, что такие органические остатки являются редкостью, поскольку большинство продуктов не сохраняется в течение столь длительного времени.

По мнению исследователей, готовый чуньо доставляли в Тамбо-Вьехо из горных районов Анд на сотни километров с помощью караванов лам, используя развитую дорожную систему Империи инков.