Футбол как путь к мечте: UEFA рассказала об инициативе АФФА для детей без родительской опеки

Официальный сайт UEFA отметил социальный проект, реализуемый Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) совместно с Агентством социальных услуг страны.

Инициатива направлена на поддержку детей, оставшихся без родительской опеки, через занятия футболом, помогая им развивать уверенность в себе, находить друзей и получать новые возможности.

UEFA отдельно рассказала историю полузащитницы женской сборной Азербайджана Фидан Джафаровой, которая сегодня выступает за турецкий клуб «Хаккаригюджю». Для нее футбол стал не только профессией, но и опорой в жизни.

В девятилетнем возрасте Джафарова оказалась в Шекинском детском доме смешанного типа. Вскоре она начала тренироваться в клубе «Мархал» в Шеки, который работал при поддержке АФФА. Несмотря на сложности, именно футбол помог ей обрести цель и поверить в свои силы.

«Когда растешь в детском доме, даже мечтать кажется роскошью», — приводит UEFA слова футболистки. По ее словам, спорт помог ей по-другому взглянуть на будущее, стать увереннее и найти свое место в жизни.

В 11 лет Джафарова получила первый вызов в сборную Азербайджана U-15, после чего прошла все возрастные команды и в итоге стала игроком национальной сборной.

Проект АФФА, стартовавший в августе 2024 года, сейчас охватывает шесть детских домов в Баку, Шеки, Гяндже и Лянкяране. Сертифицированные тренеры проводят занятия два раза в неделю, предоставляя детям возможность заниматься спортом, развивать навыки общения и получать поддержку.

Наиболее перспективные участники программы получают шанс продолжить футбольное развитие в местных клубах. Кроме того, для детей организуются мини-турниры «Кубок дружбы», которые помогают укреплять командный дух и уверенность в себе.

Руководитель отдела социальных и экологических проектов АФФА Кифаят Мустафаева отметила, что цель инициативы заключается не только в обучении футбольным навыкам. По ее словам, футбол помогает детям развивать лидерские качества, коммуникацию, вести здоровый образ жизни и лучше интегрироваться в общество.

Проект уже приносит результаты: несколько участников присоединились к тренировкам клубов и футбольных академий. Одна из воспитанниц программы Алина Джафарли в прошлом сезоне выступала за «Шафу» в женской Высшей лиге Азербайджана, а еще 13 девочек продолжают подготовку в командах «Шафы», «Мархала», «Нефтчи» и «Араз-Нахчывана».

UEFA отмечает, что история Фидан Джафаровой показывает: при наличии поддержки и возможностей дети могут добиться больших успехов. Для самой футболистки ее путь — доказательство того, что футбол способен открывать новые двери.

«Никогда не теряйте надежду. Футбол открывает многие возможности. Возможно, кто-то скажет вам, что футбол не для девочек, но каждая история успеха создает путь для многих других», — говорится в материале UEFA.