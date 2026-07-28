 Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу? | 1news.az | Новости
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Общество

Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу?

Фаига Мамедова19:49 - Сегодня
Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу?

В редакцию 1news.az обратилась читательница с вопросом, который беспокоит ее как маму студента, обучающегося за рубежом.

По словам женщины, её сын в скором времени оканчивает зарубежный вуз и планирует вернуться на родину.

Однако знакомые заверили её, что по неким «новым правилам» выпускник иностранного университета не сможет подтвердить свой диплом до прохождения военной службы.

«Я очень беспокоюсь. Если дипломы не будут признаны до службы, то вместо предусмотренного для выпускников вузов одного года сыну придётся служить полтора года, будто у него нет высшего образования», - поделилась своими опасениями читательница.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, редакция 1news.az направила запрос в Агентство по обеспечению качества в образовании.

В ведомстве опровергли распространившиеся слухи и дали четкий комментарий:

«Эта информация не соответствует действительности. У граждан нет обязательства обращаться за признанием диплома в строго определённый момент. Есть множество граждан, которые подают документы на нострификацию как до прохождения военной службы, так и непосредственно во время неё».

Эта ситуация в очередной раз доказывает: слухи и информация, передающиеся из уст в уста, часто оказываются недостоверными и лишь сеют панику. При возникновении подобных вопросов всегда следует обращаться к официальным источникам и первоисточникам.

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