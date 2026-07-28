Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль чемпионата мира U-17

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов завоевал серебряную медаль на проходящем в Баку чемпионате мира U-17.

Спортсмен, выступающий в весовой категории 80 кг, уступил иранцу Резаи Гасану и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Ранее Омар Салманов (48 кг) и Орхан Габибли (65 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Отметим, что в мундиале, проходящем на Национальной гимнастической арене, принимают участие около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на соревновании представляют 29 спортсменов.