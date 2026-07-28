Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль чемпионата мира U-17
Азербайджанский борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов завоевал серебряную медаль на проходящем в Баку чемпионате мира U-17.
Спортсмен, выступающий в весовой категории 80 кг, уступил иранцу Резаи Гасану и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
Ранее Омар Салманов (48 кг) и Орхан Габибли (65 кг) стали обладателями бронзовых наград.
Отметим, что в мундиале, проходящем на Национальной гимнастической арене, принимают участие около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на соревновании представляют 29 спортсменов.
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